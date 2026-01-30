Demokratska narodna partija NAPUŠTA VLADU MILOJKA SPAJIĆA

Demokratska narodna partija povući će podršku Vladi premijera Milojka Spajića, kao i vlasti u Podgorici, te će ubuduće delovati kao opoziciona stranka, saopštio je danas na konferenciji za novinare lider DNP-a Milan Knežević.

Prema njegovim rečima, poslanički klub DNP-a uputiće u skupštinsku proceduru izmene i dopune Zakona o državljanstvu, kao i predlog da se trobojka proglasi narodnom zastavom.

„Nismo izdali nijedan princip. Jučerašnje odbijanje premijera Spajića da uvrsti naše inicijative pokazalo je da u Vladi ne postoji institucionalna volja da se reše značajna pitanja. Nazivati to ucenom predstavlja cinizam i tragediju. Data reč je norma, a zaključci DNP-a su jednoglasni, jasni i konačni“, rekao je Knežević.

On je naveo i da su sva kadrovska rešenja „po dubini“ bila zasnovana na principu meritokratije, ali da premijer, ukoliko to želi, može već u ponedeljak da razreši sve imenovane funkcionere.

„Ti ljudi su spremni na to. Nakon ostavki Maje Vukićević i Miluna Zogovića, naš stav je potpuno jasan“, poručio je Knežević.

Lider DNP-a pozvao je i ostale čelnike parlamentarne većine da, kako je rekao, provere učestalost svojih kontakata sa međunarodnim sagovornicima, navodeći pritom da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao u kasnim večernjim satima.

„Čuli smo se oko 23 časa, posle utakmice, i prokomentarisali jednu fudbalsku grešku“, rekao je Knežević.

On je ponovio da će DNP u narednom periodu delovati kao opoziciona stranka, uz napomenu da je zadužen da vodi razgovore o budućnosti koalicije sa Andrijom Mandićem.

„Neobično je da jedan deo koalicije bude u vlasti, a drugi u opoziciji. Bez obzira na ishod, ostaćemo u prijateljskim odnosima“, zaključio je Knežević.

Autor: S.M.