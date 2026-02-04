DAČIĆ NA PROSLAVI KINESKE NOVE GODINE: Srbija je najveći prijatelj Kine u Evropi! Naše prijateljstvo je ČELIČNO, a evo ko pokušava da ga pokvari!

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je večeras svečanosti povodom obeležavanja Praznika proleća i Kineske Nove godine, odakle je poslao snažnu poruku o neraskidivim vezama dva naroda.

On je istakao da na pragu godine vatrenog konja, saradnja Srbije i Kine ulazi u novu, još napredniju eru!

Čelično prijateljstvo i pritisci iz Evrope

Dačić je naglasio da su Srbija i Kina u poslednjih 15 godina izgradile odnose koji su trn u oku mnogima.

"Kina je svakako jedan od naših najvećih prijatelja, ali budite ubeđeni da je Srbija najveći prijatelj Kine u Evropi. Srbija je jedna od retkih zemalja koja ima sporazum o putovanju bez viza, i budite sigurni da će na nas vršiti pritisak u narednom periodu da to izmenimo", upozorio je Dačić.

Saradnja u robotici i bezbednosti

Ministar je istakao da se saradnja više ne svodi samo na infrastrukturu i energetiku, već se širi na najmodernije sektore:

Robotika i visoka tehnologija

Javna bezbednost

Zajedničke inovacije

Poruka liderima: Vučiću i Si Đinpingu

Dačić je uputio srdačne čestitke ambasadoru Li Mingu i bratskom kineskom narodu, poželevši im blagostanje pod rukovodstvom predsednika Si Đinpinga.

"Veliki pozdrav našim liderima, predsedniku Si Đinpingu i Aleksandru Vučiću. Živela Narodna Republika Kina, živela Republika Srbija!", istakao je Dačić na svečanosti u Kineskom kulturnom centru.

Autor: Dalibor Stankov