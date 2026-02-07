SPREČENA NOVA LIKVIDACIJA U CRNOJ GORI?! U pretresima pripadnika kriminalnih grupa pronađene silikonske maske, ovo je 'potpis' klanova

U opsežnoj akciji koja je jutros sprovedena na severu Crne Gore, pripadnici policije izvršili su pretrese u više opština i pronašli oružje, silikonske maske i veću količinu municije!

Prema nezvaničnim informacijama, akcija je usmerena na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa i osobe povezane s njima. Cilj je bio sprečavanje planiranja teških krivičnih dela, među kojima je navodno bila i planirana likvidacija.

Kako pišu Vijesti, radi se o preventivnoj akciji i istraga će biti nastavljena kako bi se identifikovali svi uključeni u kriminalne aktivnosti. Operacija se odvija u više opština na severu Crne Gore, a policija nastavlja da intenzivno kontroliše situaciju i prikuplja dokaze.

- Cilj ove akcije je da se otkriju i spreče planirani zločini pre nego što dođu do izvršenja - navodi izvor blizak istrazi.

Likvidacije planiraju po scenariju holivudskog filma

Pored oružja i municije, crnogorska policija je prilikom pretresa pronašla i silikonske maske, koje inače kriminalci sve češće koriste kako bi sakrili identitet.

- Ove maske služe da počinioci budu neprepoznatljivi. Mogu potpuno da preoblikuju lice i otežaju identifikaciju, što je uglavnom ključno za planiranje zločina - navodi izvor Kurira.

Kako dodaje, maskiranje sa silikonskim maskama postaje sve češće kod profesionalnih kriminalaca, a neki su, kako prenosi izvor, inspiraciju navodno našli u holivudskim filmovima poput "Nemoguća misija", gde je u jednoj sceni Tom Kruz skinuo masku i zbunio sve prisutne.

- Nažalost, deo kriminalaca je to odlučio da primeni u stvarnom životu, pokušavajući da izvrše likvidacije i ostanu anonimni - dodaje sagovornik.

Po receptu crnogorskih kriminalaca

Silikonske maske postale su potpis crnogorskih ubica, koji ih poslednjih godina koriste u gotovo svim likvidacijama jer znatno otežavaju istragu.

Podsetimo, očevici pucnjave u kojoj su u Atini ubijene vođe škaljarskog klana Igor Dedović (43) i Stevan Stamatović (43) ispričali su tada policiji da su ubice na licu imale marame, ali i nešto nalik na masku.

Autor: Pink.rs