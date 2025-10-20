'OVO JE KURTIJEVA KAZNENA EKSPEDICIJA ZBOG VELIKE IZLAZNOSTI SRBA' Jeremić o sramnim pretresima na KiM: Ovo je njegova završna politička epizoda (VIDEO)

Pripadnici direkcije za organizovani kriminal i teška krivična dela tzv. kosovske policije izvršili su juče pretrese na devet lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku, a na zahtev specijalnog tužilaštva u Prištini.

U saopštenju tužilaštva u Prištini je navedeno da se akcija sprovodila zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela ugrožavanje osoblja UN ili osoblja povezanog sa njima, teško ubistvo i napad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je da, ako je Aljbin Kurti hteo da gradi neki pravni sistem, prvo je trebao da krene od ljudi iz UČK, koji su sve vreme činili zločine za vreme pobune Albanaca.

- Onda bi shvatili da ide u pravom smeru. Ovo je kaznena ekspedicija, jer ni on nije očekivao da će Srbi tako jedinstveno nastupiti. Problem je što on sada ne želi da se zaustavi. On je sada garant da njegove trupe neće ulaziti na sever, ali to se neće desiti, oni će nastavljati po starom - rekao je Jeremić.

Ne vidimo oglašavanje KFOR-a, prepušteno je sve njemu, da li je ovo njegova završna politička epizoda, ne znamo, dodaje Jeremić.

- Pitanje je do kada će Srbi da ćute, da trpe... Sve što se dogodilo, kada su se srbi povukli iz institucija, sve je to represija. Videli su da nemaju zaštotu od KFOR-a - navodi urednik informative na portalu Pink.rs.

Jeremić je potom, govoreći o pozivu Edija Rame na skup podrške teroristima iz takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji su ubijali i progonili Srbe, dodao da veruje u pravdu, i da je došlo drugo vreme, ukoliko EU želi zajednišzvo na zdravim osnovama.

- Mora se naći način da s eovi ljudi osude, dakle, imamo svedočenja i Albanaca. Nisu samo Srbi svedočili. I o žutoj kući, svedočenjima Dika Martija... Pa bajonet... Morate naći način da ih osudite... - objašnjava Jeremić.

Kada je u pitanju odnos Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, Jeremić kaže da je ovo dogovor i razgovor dvojice najvećih svetskih lidera, i da će pre u razgovor dveju zemalja ući Kina i Indija, nego neka zemlja iz Evropske Unije.

- Zelenski u ovoj situaciji ostaje bez podrške Amerike, od isporuke Tomahavka nema ništa. Jedino što je normalno i zdravo su razgovori... Oni moraju da se obavljaju, a da li će biti ustupaka sa ruske strane, videćemo... Cela oblast, želeće Putin Dombas da zadrži, znamo zašto su ušli u sukob... Verujem da će i Ukrajina da se obaveže da neće ulaziti u NATO - naveo je potom.

- Ja sam siguran da će do transformacije Evropske Unije doći, i da je nemoguće da će kao takva opstati. Zemlje sada, poput Mađarske, Slovačke, ne žele da učestvuju u sukobu, a imamo zemlje iz EU koje to žele, a znaju da taj sukob nosi Treći svetski rat. Zelenski mora da shvati da mu EU nije prijatelj - navodi Jeremić.

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je Aljbin Kurti besan zbog poraza na izborima, te zato iskaljube bes nad Srbima na prostoru KiM.

- To nije iznenađenje, ali je očekivano, i verujem da će u narednim danima da nastavi takvo ponašanje. I njegovi sunarodnici su pokazali da represija više nije način da se dobiju izbori. Okreću mu leđa, politički je gotov, hvala se za poslednju slamku spasa, a to je mržnja - rekla je ona.

