'ZOVI POLICIJU, UBIĆU TE I PORED NJIH' Jezivo porodično nasilje u Bijelom Polju: Pijan došao u stan, pa pred detetom pretio supruzi i LOMIO sve pred sobom

Bjelopoljac B.L. zadržan je zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju, u prisustvu maloletnog deteta, prijetio vanbračnoj supruzi, lomio inventar u stanu i slao joj poruke preteće sadržine.

On je, prema navodima bjelopoljskog tužilaštva, izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je B.L. 6. februara oko 14:30 časova, u porodičnom stanu, u alkoholisanom stanju ugrozio sigurnost člana svoje porodice-vanbračne supruge.

- On se drsko i bezobzirno se ponašao prema njoj. Radnje je preduzimao u prisustvu deteta, na način što joj je uputio reči psovki, a zatim pesnicom polomio staklo na balkonskim vratima i prozoru dnevnog boravka, kao i nogom i rukom udario u vrata od kupatila i tako ih oštetio, a kada je oštećena pozvala policiju, uputio joj je reči pretnji: "Zovi ih slobodno, ubiću te ja i pored njih", a zatim napustio stan, da bi joj nakon toga putem telefona uputio više poruka preteće sadržine - navodi tužilaštvo.

Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog, doneo rešenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa.

Autor: Iva Besarabić