OPSADNO STANJE U KOTORU: Nekoliko desetina policajaca opkolilo zgradu, evo šta je razlog

Izvor: kURIR, Foto: Tanjug AP/Risto Božović ||

Više desetina policajaca, na nekoliko lokacija, pretresa pripadnike organizovane kriminalne grupe.

U Kotoru je trenutno opsadno stanje - više desetina policajaca na nekoliko lokacija pretresa pripadnike organizovane kriminalne grupe kavački klan, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Prema istim informacijama, nekoliko desetina policajaca opkolilo je i zgradu u Kavaču, a njihove kolege unutra pretresaju taj stambeni objekat.

"Vijestima" su i građani tog primorskog grada saopštili da je vidljivo prisustvo policije.

