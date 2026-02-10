OPSADNO STANJE U KOTORU: Nekoliko desetina policajaca opkolilo zgradu, evo šta je razlog

Više desetina policajaca, na nekoliko lokacija, pretresa pripadnike organizovane kriminalne grupe.

U Kotoru je trenutno opsadno stanje - više desetina policajaca na nekoliko lokacija pretresa pripadnike organizovane kriminalne grupe kavački klan, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Prema istim informacijama, nekoliko desetina policajaca opkolilo je i zgradu u Kavaču, a njihove kolege unutra pretresaju taj stambeni objekat.

"Vijestima" su i građani tog primorskog grada saopštili da je vidljivo prisustvo policije.

Autor: D.Bošković