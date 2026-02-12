AKTUELNO

IMA MRTVIH, ISKOČIO TRAMVAJ IZ ŠINA U SARAJEVU! Horor kod američke ambasade!

Tramvaj, koji je išao iz pravca Železničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja i u blizini ambasade SAD.

U Sarajevu je danas došlo do stravične saobraćajne nesreće prilikom iskakanja tramvaja iz šina, usled čega je nažalost jedna osoba poginula, prenosi Klix.ba.

Tramvaj, koji je išao iz pravca Železničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja i u blizini ambasade SAD, te je završio na saobraćajnici.

Prema prvim zvaničnim informacijama iz MUP-a KS, jedna osoba je poginula, a dve su povređene. Nezvanično, smrtno je stradao muškarac.

"U tramvajskoj nesreći na području Centra, smrtno je stradala jedna osoba. Dve osobe su povređene, prema trenutnim podacima. Obavešten je tužilac", potvrdila je portparolka MUP-a Mersiha Novalić.

Veliki broj policije i vatrogasaca su na terenu, a hitna pomoć je s više vozila odvezla povređene na hospitalizaciju.

