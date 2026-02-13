ZAVRŠENA DRAMA KOD KOTORA: Uhapšene desetine 'kriminalaca', među njima Zurovac i Đurđevac!

U opsežnoj večernjoj akciji policije na više lokacija širom Kotora, uhapšeno je na desetine osoba koje se povezuju sa kriminalnim grupama. Među privedenima su i zvučna imena iz podzemlja koja su zatečena u kršenju sudskih mera.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Posebne jedinice policije sproveli su racije i ciljane kontrole članova organizovanih kriminalnih grupa (OKG).

Tokom sprovedenih kontrola, u prostorije policije dovedeno je sedam visokopozicioniranih članova krimi-grupa radi dalje obrade. Radi se o licima: V.O., A.Đ., M.C., L.G., P.M., Ž.M. i N.Z.

Među privedenima su se našli i Nemanja Zurovac iz Herceg Novog i Aleksandar Đurđevac iz Nikšića, koji su prekršili meru zabrane napuštanja mesta boravišta.

"Proverama je utvrđeno da su lica N.Z. i A.Đ. prekršila aktivnu meru nadzora određenu od strane Višeg suda u Podgorici. O ovome je obavešten postupajući sudija koji se izjasnio da ne postoji osnov za određivanje pritvora te da se lica puste bez daljeg zadržavanja", saopšteno je iz policije.

Iz Uprave policije dodaju da su u pitanju osobe koje kontinuirano krše mere nadzora, ali da im sud, uprkos tome, u konkretnim situacijama ne može ponovo odrediti pritvor.

Tokom akcije, od V.O. iz Bara je radi daljih provera oduzeto više luksuznih putničkih motornih vozila.

Policijske aktivnosti na području Kotora se nastavljaju sa posebnim fokusom na operativno interesantna lica i one koji se potražuju na nacionalnom nivou.

Autor: Dalibor Stankov