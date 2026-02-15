HRVATSKA, LEGLO USTAŠLUKA! Za saborskog zastupnika je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, to je politika koju nam nude blokaderi

Za saborskog zastupnika je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, to je politika koju nam nude blokaderi, predvođeni ozloglašenim ustašom Piculom.
Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede, snimljen je kako peva stihove koji veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića.
15. фебруар 2026.
Dabro je uz pesmu dobacio i komentar "samo za Milorada", što se u tekstu tumači kao provokacija upućena predsedniku SDSS-a, Miloradu Pupovcu.
Ovo je dovoljan dokaz politike kakvu nam nude blokaderi predvođeni Toninom Piculom.
Pogledajte snimke:
15. фебруар 2026.
15. фебруар 2026.
Autor: S.M.