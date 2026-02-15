HRVATSKA, LEGLO USTAŠLUKA! Za saborskog zastupnika je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, to je politika koju nam nude blokaderi

Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede, snimljen je kako peva stihove koji veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića.

Dabro je uz pesmu dobacio i komentar "samo za Milorada", što se u tekstu tumači kao provokacija upućena predsedniku SDSS-a, Miloradu Pupovcu.

Ovo je dovoljan dokaz politike kakvu nam nude blokaderi predvođeni Toninom Piculom.

Pogledajte snimke:

