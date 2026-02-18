Hans Prins, novi generalni menadžer Hyatt Regency Kotor Bay Resort: spoj globalnog iskustva, lokalne inspiracije i jasne vizije razvoja

Hyatt Regency Kotor Bay Resort sa zadovoljstvom predstavlja novog generalnog menadžera, gospodina Hansa Prinsa, višestruko nagrađivanog profesionalca i međunarodno priznatog hotelskog lidera koji iza sebe ima više od trideset godina iskustva u vođenju luksuznih hotela i resorta širom sveta.

Nakon prvih nedelja boravka u Boki Kotorskoj, Prins već donosi novu energiju, jasnu viziju i duboko poštovanje prema jedinstvenim vrednostima Boke Kotorske i crnogorske obale. Od prvog dana boravka u Boki, kako ističe, osvojila ga je retka kombinacija prirodne lepote, mirne energije Jadrana i topline lokalnog stanovništva. Prins naglašava da su ga posebno dojmile iskrenost, neposrednost i profesionalnost Hyatt Regency Kotor Bay Resort tima. U razgovorima sa gostima, zaposlenima i osluškujući ritam lokalnog života, kaže da ga upravo ti trenuci podsete na samu bit hotelijerstva, onu zbog koje se u ovu profesiju i zaljubio još pre tri decenije.

Prins, poznat po tome da prve dane u svakom hotelu provodi među gostima i zaposlenima, ovde nije napravio izuzetak, i jutra počinje šetnjama kroz kompleks i uz more, razgovorima sa putnicima iz različitih krajeva sveta i upoznavanjem lokalne kulture, običaja i ukusa.

Pre dolaska u Crnu Goru, Hans Prins je radio čak u devet zemalja, uključujući Holandiju, Belgiju, Rusiju, Island i više država jugoistočne Evrope. Tokom karijere rukovodio je nekim od najpoznatijih svetskih hotelskih brendova i bio ključna figura u upravljanju međunarodnim timovima, otvaranju luksuznih objekata, rebrendiranju hotela i stvaranju prepoznatljivog identiteta. Poznat je po privrženosti gostima, snažnom operativnom znanju i sposobnosti da stvori kulturu poverenja, saradnje i profesionalnog rasta.

Iako je vodio velike timove širom sveta, Prins ističe da se suština uspeha ne menja – ljudi ostaju najvažniji. Njegov stil rukovođenja temelji se na stvaranju motivisanih timova, razvoju talenata i karijernom mentorstvu, uz podsticanje kreativnosti i timskog duha, kao i fokus na negovanje iskrene, tople i personalizovane usluge.

Pod vođstvom Hansa Prinsa, Hyatt Regency Kotor Bay Resort nastavlja sa razvojem novih iskustava za goste, jačanjem saradnje sa lokalnom zajednicom i planiranjem buduće ekspanzije smeštajnih kapaciteta. Resort je već prepoznat po visokim standardima, a Prins naglašava da postoji veliki potencijal za nadogradnju iskustva kroz pažljivo kreirane, autentične programe i ugođaje. Posebno ga inspirišu lokalna gastronomija, bokeljska tradicija, umetnost i muzika. Planira dodatno razvijati kulinarske koncepte utemeljene na lokalnim sastojcima, događaje…



Autor: D.Bošković