(UZNEMIRUJUĆE) UŽAS NA JAHORINI: Dete ispalo iz žičare, ljudi pokušavali da ga uhvate (VIDEO)

Sve je trajalo nekoliko trenutaka, a za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do ispadanja deteta

Na olimpijskoj planini Jahorini danas se odigrala prava drama kada je dete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Kako se može videti na snimku, sve je trajalo nekoliko trenutaka, a za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do ispadanja deteta iz žičare.

Snimak možete pogledati OVDE.

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete, prenosi BN.

Autor: D.Bošković