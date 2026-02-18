AKTUELNO

Region

(UZNEMIRUJUĆE) UŽAS NA JAHORINI: Dete ispalo iz žičare, ljudi pokušavali da ga uhvate (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Sve je trajalo nekoliko trenutaka, a za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do ispadanja deteta

Na olimpijskoj planini Jahorini danas se odigrala prava drama kada je dete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Kako se može videti na snimku, sve je trajalo nekoliko trenutaka, a za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do ispadanja deteta iz žičare.

Snimak možete pogledati OVDE.

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete, prenosi BN.

Autor: D.Bošković

#Dete

#Jahorina

#hvatanje

#žičara

POVEZANE VESTI

Region

JEZIV PRIZOR NA PUTU U CRNOJ GORI: Vozilo se zapalilo, gorivo se razliva po putu, VATRA ZAHVATILA I BRDO (VIDEO)

Hronika

UDES KOD ČAČKA: Policija na terenu, u toku uviđaj!

Hronika

LANČANI SUDAR U USTANIČKOJ: Na ovoj deonici dolazi do gužve!

Hronika

UDES NA VRAČARU: Jedna osoba povređena!

Beograd

Požar na Paliluli: Vatrogasci na terenu, dim i vatra vidljivi i s velike razdaljine

Region

DETALJI TRAGEDIJE NA DURMITORU, SUDARILE SE KORPE ŽIČARE U VAZDUHU: Otkriveno odakle je poginuli turista, žena ostala zaglavljena na visini