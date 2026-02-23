CRNA GORA NA SAJMU TURIZMA: Raznovrsna ponuda, luksuzne marine i više od 560 uređenih kupališta (VIDEO+FOTO)

Na ovogodišnjem sajmu turizma, Crna Gora je na svom štandu akcenat stavila na raznovrsnost doživljaja, od luksuznog odmora, preko porodičnog turizma, pa sve do aktivnog boravka na moru.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, Crne Gore, garantuje da će se na Jadranu ovog leta naći po nešto za svakoga.

- Imamo sa toliko toga da se pohvalimo, jer i ove godine smo unapredili i obogatili našu turističku ponudu. Duž crnagorskog primorja raspolažemo sa nešto više od 560 kupališta - rekla je Bojana Tešević PR JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Definitivno su to kupališta uz visok nivo kvaliteta, usluga, standarda i savremene infrastrukture, dodala je Tešević.

- Zaista, naše primorje od Ulcinja do Herceg Novog raspolaže sa prelepim plažama i definitivno to je jedna ponuda koja je prelagođena različitim tipovima i željama gostiju - navodi Tešević potom.

Budva, Kotor i Tivat poslednjih godina postaju sve značanje nautičke destinacije, što dodatno Crnu Goru pozicionira kao atraktivno i luksuzno odredište na Jadranu.

- Definitivno luka Budva u srcu crnagorskog primorja je već prepoznata kao savremena i sigurna luka koja nudi sve vrste vezova, odnosno usluge vezova, samim tim i druge kvalitetne prateće sadržaje i definitivno njen dalji razvoj omogućava da se Crna Gora kao prepoznata turistička destinacija nalazi na mapi svetskih nautičkih destinacija, a i, naravno, na destinacija na Mediteranu - kaže Tešević.

Morsko dobro dalo nam i obećanje da Crna Gora ostaje zemlja koja spaja tradiciju, prirodnu lepotu, kulturu i autentične doživljaje, što je dovoljan razlog da upravo ova destinacija bude izbor za letovanje.

Autor: D.Bošković