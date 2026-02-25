Užas u bolnici: Muškarac doneo ženi drogu, ubrzo je stigla vest o njenoj smrti

Istarska policija pritvorila je muškarca (53) osumnjičenog je da je ženi koja je bila na lečenju u pulskoj bolnici doneo drogu, nakon čega je ona preminula.
Žena (47) je preminula u julu prošle godine, a obdukcijom je utvrđeno da se otrovala opijatima, saopštila je policija.
"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako joj je 53-godišnjak tokom jula, dok se nalazila na bolničkom lečenju, doneo metadon i amfetamin koje je žena konzumirala, nakon čega je preminula, saopštila je policija.
Muškarac je priveden u sredu i protiv njega je podneta krivična prijava.
Autor: Marija Radić