Unuk izudarao baku do smrti: Bitolj u šoku nakon stravičnog zločina

Bitolj je u šoku nakon vesti da je 79-godišnja žena, koja je bila žrtva brutalnog nasilja u porodici pre šest dana, preminula u bolnici.

Nesrećna žena sahranjena je u četvrtak na groblju Sveta nedelja, nakon što doktori u bolnici nisu uspeli da je spasu. Žena je zadobila teške povrede glave i brojne frakture.

Za njenu smrt osumnjičen je njen 28-godišnji unuk T. R. On je 17. januara u kući u kojoj su živeli napao baku.

Prema pisanju medija, osumnjičeni je blokirao ulazna vrata fiokom kako niko ne bi mogao da uđe i pomogne, a zatim je udarao staricu rukama po glavi i telu dok se nije onesvestila.

Nakon krvavog napada, unuk je pobegao, a policija ga je pronašla u kazinu u Bitolji.

Uhapšen je i suočava se sa optužbom za ubistvo.

Autor: Marija Radić