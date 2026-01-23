Unuk izudarao baku do smrti: Bitolj u šoku nakon stravičnog zločina

Bitolj je u šoku nakon vesti da je 79-godišnja žena, koja je bila žrtva brutalnog nasilja u porodici pre šest dana, preminula u bolnici.
Nesrećna žena sahranjena je u četvrtak na groblju Sveta nedelja, nakon što doktori u bolnici nisu uspeli da je spasu. Žena je zadobila teške povrede glave i brojne frakture.
Za njenu smrt osumnjičen je njen 28-godišnji unuk T. R. On je 17. januara u kući u kojoj su živeli napao baku.
Prema pisanju medija, osumnjičeni je blokirao ulazna vrata fiokom kako niko ne bi mogao da uđe i pomogne, a zatim je udarao staricu rukama po glavi i telu dok se nije onesvestila.
Nakon krvavog napada, unuk je pobegao, a policija ga je pronašla u kazinu u Bitolji.
Uhapšen je i suočava se sa optužbom za ubistvo.
Autor: Marija Radić