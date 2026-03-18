Oglasili se iz Ministarstva o smrti deteta (4) i muškarca u Čačku posle operacije krajnika: Objavljen izveštaj

Nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole kao i inspekcijskog nadzora u Opštoj bolnici u Čačku, utvrđeno je da pri lečenju maloletne E.M. (4), koja je preminula nakon operacije trećeg krajinika u toj zdravstvenoj ustanovi, nisu pronađene proceduralne i stručne greške, dok ih je u lečenju pacijenta M.M. (38) koji je preminuo nakon istog zahvata bilo, izjavio je danas savetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović.

"Posle inspekcijskog nadzora, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije ali i ostalih pretraga od kojih su neke još uvek u toku, mogu izjaviti da za maloletnu E.M. nije pronađeno proceduralnih i stručnih grešaka u lečenju i postupanju. Za drugog pacijenta M.M. postojale su i stručne i proceduralne greške ali obdukcioni nalazi nisu gotovi tako da je se teško izraziti u ovom trenutku o stepenu tih grešaka i kako su one nastale", rekao je Paunović.

Prema njegovim rečima, potrebno je da prođe još neko vreme kako bi obduckioni nalaz bio u potpunosti gotov, nakon čega se svi nalazi stavljaju pred tužioca, a nadležni sud donosi odluku o postojanju krivice i njenom stepenu.

"Kada dođe do smrti, povrede ili lošeg ishoda, tada se obaveštava inspekcija Ministarstva zdravlja koja u što bržem roku izlazi na teren. Zdravstvena inspekcija nije stručna i ona proverava procedure lečenja, smeštaja, dijagnostike. Ona traži od rukovodioca ustanove da se izvrši unutrašnji stručni nadzor. Formira se stručna ekipa lekara koji se nisu bavili lečenjem, dijagnostikom niti bili u proceduri oko datog pacijenta, koja podnosi izveštaj rukovodiocu ustanove i zdravstvenoj inspekciji", kazao je Paunović.

On je dodao da se nakon toga traži spoljašnji nadzor koji formira ministar zdravlja od eminentnih stručnjaka iz zemlje koji takođe nisu učestvovali u lečenju, dijagnostici i zbrinjavanju datog pacijenta ali nisu ni u poslovnim odnosima sa lekarima koji su radili oko tog pacijenta.

"Tužilaštvo se svakako uključuje, i ono traži obdukciju ali se dijagnostika ne završava samom obdukcijom koja traje jedan dan. Posle toga se radi toksikologija, uzimaju se urin, krv, želudačni sadržaji i delovi tkiva na analizu. To je ono što produžava ovaj process na nekoliko meseci, jer se toksikologija najčešće radi na VMA, nakon čega se traži patohistologija i imunohistohemija, kako bi se videlo da li u tkivima ima oštećenja izazvanih drugim stvarima", rekao je Paunović.

Dodao je da, ukoliko nakon svih ovih analiza i zdravstvena inspekcija i tužilac uvide da su prekršena neka pravila lečenja, dijagnostike i zbrinjavanja, inspekcija i tužilac podnose krivične prijave koje se zbrajaju i ide se pred sud.

"Sud tek posle sopstvenog veštačenja, na koje može da pozove lekare veštake pojedince, ekipe lekara ili kao najvišu instance da zatraži sudsko medicinsko veštačenje medicinskih fakulteta, ulazi se u sudski proces koji dalje ide svojim tokom. Jedino je pravosnažna sudska presuda dokaz da li je neko kriv i koliko je kriv", zaključio je Paunović.

Vršilac dužnosti direktora čačanske Opšte bolnice, Dejan Dabić kaže da su obavljene sve zakonski propisane obaveze nakon neželjenih događaja, a koje podrazumevaju i unutrašnju kontrolu.

"Mi smo u obavezi bili da obavestimo nadležnog zdravstvenog inspektora i Ministarstvo zdravlja što smo i učinili. Obavili smo unutrašnji nadzor koji je izvršila komisija od lekara koji nisu učestvovali u lečenju preminulih pacijenata. Dokumentacija se dostavlja Minsitarstvu zdravlja jer naravno sve mora da bude po zakonu. Nama, direktorima zdravstvenih ustanova je nadređeno Ministarstvo zdravlja i ministar i sve potrebne i neophodne podatke i medicinsku dokumentaciju smo dostavili inspekciji i ministarstvu. Ono što je bilo do nas je urađeno", rekao je Dabić.

Autor: Iva Besarabić