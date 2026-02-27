Milo Đukanović pred Anketnim odborom 13. marta

Bivši crnogorski predsednik i nekadašnji premijer Milo Đukanović biće saslušan na Anketnom odboru 13. marta u podne, saopštio je danas predsednik to odora Andrija Nikolić.

Nikolić je saopštio da će, osim tekućih pitanja, na dnevnom redu biti "uzimanje izjave od Mila Đukanovića, bivšeg predsednika Crne Gore i bivšeg predsednika Vlade Crne Gore, u odnosu na slučajeve koji su predmet rada Odbora".

„Obaveštavam Vas da će se 12. sednica Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima državnih organa i drugih subjekata u slučajevima politički motivisanih ubistava koja su se dogodila od uvođenja višestranačja do danas kao i okolnostima fizičkih napada i prebijanja novinara i drugih slobodnih intelektualaca od policijskih službenika poznatih kao 'Crne trojke', a za koje su se u javnosti pojavljivale informacije da su bile zadužene za prebijanje političkih neistomišljenika tadašnje vlasti, održati 13. marta 2026. godine (petak) sa početkom u 12 sati...", naveo je Nikolić u saopštenju.

Autor: D.Bošković