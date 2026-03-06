AKTUELNO

Region

Srbin u Hrvatsku švercovao kokain i heroin: USKOK podigao optužnicu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

USKOK je, nakon sprovedene istrage koja je pokrenuta 9. septembra 2025., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 34-godišnjeg državljana Srbije zbog krijumčarenja 2,9 kilograma kokaina i 1,9 kilograma heroina.

Optužnicom se okrivljeni tereti da se, od početka septembra 2025. do 7. septembra iste godine, povezao s više osoba u Zagrebu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj radi višekratne nabavke, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina i heroina.

Prema optužnici, okrivljeni je s više osoba iz Srbije i BiH dogovorio nabavku i preuzimanje kokaina i heroina u Budimpešti i Zagrebu te krijumčarenje te droge u BiH radi daljnje preprodaje.

Zajedno sa više osoba iz Srbije i BiH, radi skrivanja i prevoza droge, nabavio je automobil u čijem su podu prethodno učinjena prpravka radi skrivanje droge.

Tako prepravljeno vozilo okrivljeni je preuzeo u BiH, pa je 6. septembra 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu pa potom u Zagreb gde je, od za sada nepoznatih osoba, preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina.

pročitajte još

SRBI NA LISTI NAJTRAŽENIJIH 'MULA', EVO ŠTA SVE RADE: Narko-kuriri ne prazaju ni od čega, a od ovoga može i da se umre

Drogu je sakrio u prepravljeno vozilo pa se uputio u BiH radi isporuke i daljnje preprodaje, ali je dolaskom na granični prelaz Stara Gradiška zaustavljen, pa je kontrolom i pretragom pronađena droga zbog čega je uhapšen i procesuiran.

USKOK je u optužnici predložio produženje istražnog zatvora protiv okrivljenika, potvrdilo je tužilaštvo.

Autor: Marija Radić

#Droga

#Hrvatska

#Srbin

#USKOK

#optužnica

POVEZANE VESTI

Region

UHAPŠENO 53 LJUDI, MEĐU NJIMA I BIVŠI REPREZENTATIVAC HRVATSKE: Šteta milionska, novac trošili na automobile, satove

Region

Raskomadao ženu, pa delove tela bacio u septičku jamu: Podignuta optužnica protiv osumnjičenog

Region

STRAVA I UŽAS U SPLITU! Muškarci dodirivali žrtvu i drogirali je, podignuta optužnica

Region

SKANDAL U ZAGREBU: Lekar uzimao 1000 evra za preskakanje liste čekanja, instrumente nosio u privatnu kliniku?!

Svet

HOROR U SPLITU: Deda seksualno ZLOSTAVLJAO unuku, devojčica 6 godina živela u PAKLU!

Hronika

KOKAIN DRŽAO U FRIŽIDER, A KANABIS U PODRUMU: Optužnica za prodaju narkotika