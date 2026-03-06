Srbin u Hrvatsku švercovao kokain i heroin: USKOK podigao optužnicu

USKOK je, nakon sprovedene istrage koja je pokrenuta 9. septembra 2025., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 34-godišnjeg državljana Srbije zbog krijumčarenja 2,9 kilograma kokaina i 1,9 kilograma heroina.

Optužnicom se okrivljeni tereti da se, od početka septembra 2025. do 7. septembra iste godine, povezao s više osoba u Zagrebu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj radi višekratne nabavke, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina i heroina.

Prema optužnici, okrivljeni je s više osoba iz Srbije i BiH dogovorio nabavku i preuzimanje kokaina i heroina u Budimpešti i Zagrebu te krijumčarenje te droge u BiH radi daljnje preprodaje.

Zajedno sa više osoba iz Srbije i BiH, radi skrivanja i prevoza droge, nabavio je automobil u čijem su podu prethodno učinjena prpravka radi skrivanje droge.

Tako prepravljeno vozilo okrivljeni je preuzeo u BiH, pa je 6. septembra 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu pa potom u Zagreb gde je, od za sada nepoznatih osoba, preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina.

Drogu je sakrio u prepravljeno vozilo pa se uputio u BiH radi isporuke i daljnje preprodaje, ali je dolaskom na granični prelaz Stara Gradiška zaustavljen, pa je kontrolom i pretragom pronađena droga zbog čega je uhapšen i procesuiran.

USKOK je u optužnici predložio produženje istražnog zatvora protiv okrivljenika, potvrdilo je tužilaštvo.

Autor: Marija Radić