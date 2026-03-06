'SVET SRLJA U AMBIS' Stevandić: Alternativa je mir, a ne novi i veći rat

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupština Republike Srpske, izneo je stav o aktuelnim globalnim sukobima i posledicama rata.

- U svakom ratu svi misle da mogu postići više za sebe a najveće žrtve su uvek civili i nevini. Svet srlja u ambis. Veliki deo EU preko Ukrajine je u sukobu sa Rusijom. Na bliskom istoku rat SAD i Izraela sa Iranom je zahvatio već 14 država. Alternativa je mir, a ne novi i veći rat - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

