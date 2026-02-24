AKTUELNO

Politika

Stevandić: Predsednika Srbije bira narod čija pamet nadživi sve oponente

Izvor: Pink.rs

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, napisao je na društvenoj mreži Iks da predsednika Srbije bira narod čija pamet nadživi sve oponente.

"Narod zna i oseća, i sudi-bira vlast na izborima", napisao je Stevandić i dodao:

"Sudije sude u sudnici. Svi koji bi da sude ili čine da se sudi van suda i volje naroda su teroristi i to je crvena linija i za politiku".

Potom je zaključio:

"Ko je pređe tu mu je kraj".

Autor: D.Bošković

