Stevandić: Predsednika Srbije bira narod čija pamet nadživi sve oponente

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, napisao je na društvenoj mreži Iks da predsednika Srbije bira narod čija pamet nadživi sve oponente.

"Narod zna i oseća, i sudi-bira vlast na izborima", napisao je Stevandić i dodao:

"Sudije sude u sudnici. Svi koji bi da sude ili čine da se sudi van suda i volje naroda su teroristi i to je crvena linija i za politiku".

Potom je zaključio:

"Ko je pređe tu mu je kraj".

Autor: D.Bošković