'NEMA STRAHA!' Nenad Stevandić: Pretnje radikalnih fanatika su sve agresivnije, ali Srpska ima nadležne službe koje o tome brinu (FOTO)

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupština Republike Srpske, oglasio se na mreži Iks povodom sve radikalnijih pretnji i napada na njega.

- Pretnje radikalnih fanatika su sve agresivnije. FBiH tome daje alibi stalnom medijskom hajkom i satanizacijom. Domaće hulje, ambiciozne neznalice svesno me potkazuju i obeležavaju kao metu u realnom vremenu, ali Srpska ima nadležne službe koje o tome (i o njima) brinu. Nema straha!- napisao je Nenad Stevandić na mreži Iks.

