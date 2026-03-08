AKTUELNO

Region

Dete kod osnovne škole u ruci držalo iPhone vredan 1.300 evra: Dogodilo se nešto što ga je rasplakalo

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Jedan maloletnik ostao je bez paprenog skupog mobilnog telefona! Naime, detetu je u blizini škole u Crnoj Gori ukraden iPhone vredan više od 1.300 evra.

Kako su saopštili iz crnogorske policije, protiv jednog operativno interesantnog lica podneta je krivična prijava zbog sumnje da je opljačkao maloletno lice.

"Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivična prijava podneta je protiv operativno interesantnog lica L.R. iz Bijelog Polja koji je, kako se sumnja, početkom februara ove godine, dok su se nalazili u blizini jedne osnovne škole, iz ruku oštećenog otrgao mobilni telefon marke iPhone 17, vrednosti preko 1.300 evra, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu", navodi se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat tužilac koji je kvalifikovao krivično delo i kojem je zatim podneta pomenuta krivična prijava.

Autor: S.M.

#Crna Gora

#Dete

#Osnovna škola

#telefon

POVEZANE VESTI

Domaći

Gobeljić u šoku! Katarina Grujić od OVOG muškarca dobila poklon vredan nekoliko miliona evra

Region

Bezobrazna prevara: Mladić (24) primio poziv, pa ostao bez novca na računu

Svet

IMA MRTVIH U PUCNJAVI U ČEŠKOJ: Sve se dogodilo u blizini osnovne škole, na licu mesta i helikopteri!

Hronika

DRAMA U NIŠU: Devojčicu (12) izujedao pas kod škole!

Svet

SRBIN UHAPŠEN NA MAĐARSKOJ GRANICI Policija zaplenila kamionet vredan više od 18.000 evra

Region

Opasnost na Jadranu: Utvrđene nepravilnosti kod svakog drugog plovila, izrečene kazne 13.000 evra