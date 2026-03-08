Dete kod osnovne škole u ruci držalo iPhone vredan 1.300 evra: Dogodilo se nešto što ga je rasplakalo

Jedan maloletnik ostao je bez paprenog skupog mobilnog telefona! Naime, detetu je u blizini škole u Crnoj Gori ukraden iPhone vredan više od 1.300 evra.

Kako su saopštili iz crnogorske policije, protiv jednog operativno interesantnog lica podneta je krivična prijava zbog sumnje da je opljačkao maloletno lice.

"Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivična prijava podneta je protiv operativno interesantnog lica L.R. iz Bijelog Polja koji je, kako se sumnja, početkom februara ove godine, dok su se nalazili u blizini jedne osnovne škole, iz ruku oštećenog otrgao mobilni telefon marke iPhone 17, vrednosti preko 1.300 evra, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu", navodi se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat tužilac koji je kvalifikovao krivično delo i kojem je zatim podneta pomenuta krivična prijava.

Autor: S.M.