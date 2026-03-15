TINEJDŽERU (16) IZ BJELOVARA OPEČENO 95 ODSTO TELA: Lekari mu se bore za život, a spominje se i TIKTOK IZAZOV! Policija istražuje slučaj

Šesnaestogodišnji dečak iz okoline Bjelovara u kritičnom je stanju i priključen je na respirator nakon što je zadobio teške opekotine po gotovo celom telu. Zbog težine povreda prevezen je u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu, a policija istražuje okolnosti nesreće, piše Bjelovar.live.

Prebačen u Klaićevu, bori se za život

Prema dostupnim informacijama, dečak je u četvrtak primljen u Opštu bolnicu Bjelovar sa teškim opekotinama trećeg stepena koje su zahvatile oko 95 odsto površine tela. Zbog težine povreda hitno je prebačen na dalju negu u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

Spominje se TikTok izazov

Kako nezvanično saznaje Index, među ljudima koji poznaju tinejdžera spominje se TikTok izazov koji je završio tragično. Izvesno je da će i policija u nastavku istrage morati da proveri i te informacije.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su primili dojavu o događaju i da je u toku kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do povređivanja. Za sada nema službenih informacija o uzroku nesreće.

