TINEJDŽERU (16) IZ BJELOVARA OPEČENO 95 ODSTO TELA: Lekari mu se bore za život, a spominje se i TIKTOK IZAZOV! Policija istražuje slučaj

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/FOTO HINA / DANIEL KASAP ||

Šesnaestogodišnji dečak iz okoline Bjelovara u kritičnom je stanju i priključen je na respirator nakon što je zadobio teške opekotine po gotovo celom telu. Zbog težine povreda prevezen je u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu, a policija istražuje okolnosti nesreće, piše Bjelovar.live.

Prebačen u Klaićevu, bori se za život

Prema dostupnim informacijama, dečak je u četvrtak primljen u Opštu bolnicu Bjelovar sa teškim opekotinama trećeg stepena koje su zahvatile oko 95 odsto površine tela. Zbog težine povreda hitno je prebačen na dalju negu u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

Spominje se TikTok izazov

Kako nezvanično saznaje Index, među ljudima koji poznaju tinejdžera spominje se TikTok izazov koji je završio tragično. Izvesno je da će i policija u nastavku istrage morati da proveri i te informacije.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su primili dojavu o događaju i da je u toku kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do povređivanja. Za sada nema službenih informacija o uzroku nesreće.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Beograd

BORE MU SE ZA ŽIVOT VEĆ TRI DANA! Dečaka (15) udarila ga struja kada se popeo na voz, razmatra se slanje u inostranstvo na lečenje

Svet

Dečaku (10) vatromet razneo ruku! Našao ga na ulici dok se s bratom vraćao sa treninga: Posle eksplozije komšije ih čule kako vrište

Region

Pao sa konja i zadobio TEŠKE POVREDE: Lekari mu se BORE ZA ŽIVOT

Hronika

UŽASNE VESTI IZ VLASOTINCA: Tinejdžer (16) preminuo posle 4 dana borbe za život! Fatalan pad sa mopeda

Hronika

HOROR U NIŠU! Tinejdžer pao sa 4. sprata zgrade! BORE MU SE ZA ŽIVOT

Region

NOVI DETALJI TRAGEDIJE U HRVATSKOJ: Devojčici se BORE za život, muškarac koji je pogodio ZAPALJENOM FLAŠOM priveden!