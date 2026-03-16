GODINA OD STRAVIČNOG POŽARA U KOČANIMA! Posledice su bile katastrofalne - 63 osobe su poginule, a 193 osobe su povređene, najmlađa žrtva imala samo 16 godina (FOTO)

Danas, 16. marta, navršava se godinu dana od tragedije koja je potresla čitav region – požara u diskoteci „Pulse“ u Kočanima, u Severnoj Makedoniji. To je jedna od najtežih nesreća u modernoj istoriji te zemlje.

U noći između 15. i 16. marta 2025., oko 2:35 ujutru, izbio je veliki požar u diskoteci, gde se te noći održavao koncert makedonskog hip-hop dua DNK, a unutra je bilo stotine mladih ljudi.

U klubu je bilo oko 650 posetilaca, iako je prodato oko 250 karata.

Tokom nastupa su korišćena pirotehnička sredstva (unutrašnji vatrometi). Iskre su pogodile zapaljivu zvučnu izolaciju na plafonu, koja se odmah zapalila. Vatra se neverovatno brzo proširila po krovnoj konstrukciji i za nekoliko minuta klub je bio u plamenu i gustom toksičnom dimu.

Posledice su bile katastrofalne- 63 osobe su poginule, a 193 osobe su povređene.

Mnogi stradali bili su veoma mladi. Najmlađe žrtve imale su samo 16 godina.

Veliki broj ljudi nije stradao od vatre, već od gušenja dimom i stampeda na izlazu kada je nastala panika i stampedo.

Požar se dogodio 16. marta, a godinu dana nakon tragedije još je u toku suđenje za 35 optuženih.

Povodom godišnjice tragičnog požara, u crkvi Sveti velikomučenik Georgije u Kočanima služena liturgija za preminule, a kasnije i opšti pomen za poginule u požaru u diskoteci "Puls".

Međunarodna konferencija o institucionalnim i kliničkim aspektima i rešenjima nakon požara u Kočanima održava se danas u Skoplju na državnom nivou, a prisustvovaće joj visoki državni predstavnici, međunarodni stručnjaci i vodeći medicinski stručnjaci iz regiona i Evrope.

Nakon uvodnih govora severnomakedonskog premijera Hristijana Mickoskog, ministra zdravlja Azira Aljiua i ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Timča Mucunskog, uslediće kratka komemoracija posvećena žrtvama i posledicama tragedije.

Autor: Jovana Nerić