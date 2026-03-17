ŠOKANTNO! Psihijatar u Hrvatskoj bludničio nad decom, davao im i drogu

Čak 15 krivičnih dela stavlja se na teret osječkom psihijatru dr D. B., optužnicom koju je Osnovno javno tužilaštvo u Osijeku podiglo pred Osnovnim sudom u tom gradu, nakon istrage koja je trajala tri meseca.

Lekar, čije ime u saopštenju tužilaštva nije navedeno, tereti se za četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji, sedam krivičnih dela povrede prava deteta, dva krivična dela omogućavanja uživanja droge, kao i za krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa drogama.

"Podignutom optužnicom okrivljeni se tereti da je u periodu od januara 2014. do decembra 2021. godine na području Osječko-baranjske županije počinio krivična dela nedozvoljenih polnih radnji, povrede prava deteta i omogućavanja uživanja droge na štetu više dece. Takođe se optužnicom tereti da je u periodu od 2018. do 2023. godine na istom području dvema osobama davao drogu na konzumaciju, kao i da je u decembru 2023. godine, sa namerom dalje prodaje, u stanu držao veću količinu različitih droga", navodi se u saopštenju tužilaštva.

U optužnici je tužilaštvo predložilo sudu da se okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih dela.

U međuvremenu je veće Osnovnog suda u Osijeku lekaru produžilo pritvor u kojem se nalazi od sredine decembra, kada je uhapšen.

Podsetimo, iz Policijske uprave osječko-baranjske ranije je saopšteno da se sumnja da je u periodu od 2016. do 2019. godine u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema četvorici svojih pacijenata, koji su tada bili maloletni, koristio neprimerene reči, neprimereno ih dodirivao po telu i davao im drogu na konzumaciju. Takođe je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao drogu na konzumaciju i punoletnim osobama, svojim poznanicima , sada 35-godišnjoj ženi i 35-godišnjem muškarcu.

Na osnovu naloga Županijskog suda u Osijeku izvršen je pretres kuće i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije i vozila koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom kod 46-godišnjaka su pronađena i oduzeta dva računara, mobilni telefon, 33 plastične kesice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet paketića sa 12 tableta različitih boja droge MDMA ukupne mase 4,53 grama, paketić smeđe komprimirane materije hašiša težine 0,69 grama, pet plastičnih kesica sa grumenastom materijom MDMA ukupne težine 4,71 gram, šest paketića sa belom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama, kao i špric sa 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Klinički bolnički centar Osijek udaljio je lekara s posla, a osude su stigle i od Hrvatske lekarske komore i Ministarstva zdravlja.



