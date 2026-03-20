UVEDENO OGRANIČENJE KUPOVINE PLAVOG DIZELA U HRVATSKOJ! Stiglo hitno upozorenje za poljoprivrednike

Stiglo je upozorenje za poljoprivrednike u Hrvatskoj - ponašajte se racionalno sa plavim dizelom.

Naftne kompanije u susednim zemljama ograničavaju količinu goriva po kupovini, a u Hrvatskoj je takvo pravilo na snazi samo za poljoprivrednike i plavi dizel. Dok čekaju nove cene goriva, prevoznici najavljuju poskupljenje usluga.

INA je odgovorila Dnevniku Nove TV da je snabdevanje stabilno i da je na snazi jedino ograničenje plavog dizela, naime 250 litara po kupovini.

Iako tvrde da ga ima dovoljno, ribari se žale da ne mogu da dođu do njega.

Poljoprivrednici imaju isti problem pred prolećnu setvu.

Poljoprivredna komora je zatražila reakciju države, smatraju da je setva ugrožena.

Ukoliko se kriza pogorša, mali distributeri bi mogli da prestanu sa prodajom jer posluju sa negativnom maržom.

„Na primer, jedan je već zatvoren (u Udbini), odnosno ne prodaje gorivo. Većina ostalih sigurno ne bi mogla da opstane posle mesec ili dva“, rekao je za Novu TV Marijan Podobnik, predsednik Udruženja malih distributera.

Koliko će cene porasti, znaćemo tokom vikenda.

„U ponedeljak ćemo održati još jednu sednicu vlade i ponovo reagovati kako bismo ograničili ovaj trend rasta cena nafte, koji bi se prelio na rast cena derivata – opet koliko god je to moguće kako bismo zaštitili naše građane“, rekao je premijer Andrej Plenković.

Poljoprivrednici u ozbiljnim problemima

Ministar privrede Ante Šušnjar rekao je da je potrošnja plavog dizela u nekim županijama porasla na više od 700%, negde čak i na više od 900%.

„Ljudi definitivno ne prave zalihe. Trenutno postoji velika potreba za plavim dizelom. Prolećni radovi su u punom jeku, pripreme za setvu. Sama setva je počela, šećerna repa je počela da niče, a uskoro će početi i kukuruz“, rekao je poljoprivrednik Tomislav Brlošić.

On kaže da je 250 litara dnevno dovoljno za manja gazdinstva, ali za one koji moraju da pripreme 50 do 100 hektara kukuruza, nije.

„Ako neko ima godišnju kvotu od 20.000 litara, danas bih mu dozvolio, na primer, da natoči 2.000 litara plavog dizela. Naravno, ako ga neće potrošiti za 2-3 dana, biće potrebno neko vreme, ali definitivno veća gazdinstva u ovom stanju pripreme i setve moraju imati neke veće količine na svojim farmama kako ne bi morala svaki dan da idu na benzinsku pumpu i čekaju u redu par sati da bi se natočila. Jer setva mora da se obavi u optimalnim agrotehničkim rokovima“, rekao je on.

„Trenutno smo u fazi gde ćemo morati da čekamo na benzinskoj pumpi i da se nadamo da ćemo uspeti da uhvatimo tih 250 litara kako bismo nastavili setvu šećerne repe, što će sada biti upitno jer ćemo morati da ciljamo na nekoliko dana da bismo mogli da uhvatimo neke veće količine, a onda da uzmemo jedan dan i da obavimo tu setvu“, dodao je Brlošić.

Autor: D.Bošković