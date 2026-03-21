SLUČAJ ZA NEVERICU: Albanac pokušao da pobegne iz zatvora, i to dan pre isticanja kazne?!

Zatvorski službenici sprečili su juče pokušaj bekstva robijaša iz Zatvora za kratke kazne u Spužu. Da situacija bude još zanimljivija robijašu je kazna trebalo da istekne danas.

Ova informacija potvrđena je Vijestima i iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), odakle su pojasnili da je zatvorenik pokušao da napusti kompeks UIKS, ali da je u tome sprečen.

Neuspeli begunac je državljanin Albanije.

"Tom prilikom zatvoreniku od strane ovlašćenih službenih lica izdata naredba da stane, jer se nalazio u zoni u kojoj njegovo kretanje nije odobreno, u odnosu na koje naređenje se zatvorenik oglušio i trčećim korakom krenuo u bekstvo, te je od strane ovlašćenih službenih lica u kompleksu UIKS ovo lice savladano uz upotrebu najblažeg oblika sredstva prinude - fizičke snage", kazali su iz UIKS.

Objasnili su da je reč o zatvoreniku kojem kazna zatvora ističe za 24 sata i istakli da su preduzeli sve potrebne radnje i mere iz njihove nadležnosti.

"Incidentna situacija biće predmet posebne analize, kao što se to uvek i radi u ovim i sličnim slučajevima, a sve u cilju unapređenja i očuvanja stanja bezbednosti stabilnim", rečeno je iz UIKS.

Autor: Marija Radić