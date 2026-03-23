ODBIJENA ŽALBA: Vesna Medenica ostaje u pritvoru

Izvor: Novosti, Foto: E-Stock/Petar Jovanović

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu koja je uložena na odluku o pritvoru za Vesnu Medenicu.


Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora.

Pritvor joj je određen 28. feburara. Tada je uvažena žalba SDT-a i umesto mere nadzora Medenici je određen istražni pritvor povodom presude kojom je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora.

Iz Višeg suda Podgorica su 4. marta saopštili da je povodom određivanja pritvora Vesni Medenici novonastala okolnost bekstvo njenog sina Miloša Medenice.

Autor: D.Bošković

