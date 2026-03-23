OPŠTA NESTAŠICA GORIVA U HRVATSKOJ! Cene eksplodirale! Građani sa kanticama, redovi na pumpama!

Kako izveštava hrvatski "Indeks", svuda po Hrvatskoj nestašice vladaju goriva, uključujući i Zagreb.

Nove, više cene goriva stupiće na snagu od ponoći, što znači da će i benzin i dizel postati znatno skuplji na benzinskim stanicama van autoputeva u naredne dve nedelje. U okviru novog paketa mera, vlada u Zagrebu je odlučila da zadrži regulaciju cena, ali sa višim maksimalno dozvoljenim količinama nego ranije, što je izazvalo redove na benzinskim stanicama popodne.

"Evrosuper će tako poskupeti sa sadašnjih 1,50 na 1,62 evra po litru, dok će evrodizel koštati 1,73 evra po litru umesto dosadašnjih 1,55. Plavi dizel će poskupeti sa 0,89 na 1,19 evra po litru. Cena tečnog naftnog gasa takođe raste. Benzin u rezervoarima će poskupeti sa 1,70 na 1,99 evra po kilogramu, a gas u bocama sa 2,40 na 2,57 evra po kilogramu," pišu tamošnji mediji.

Neke benzinske stanice su takođe iskusile nestašicu dizela, posebno plavog dizela.

"U Zagrebu, na benzinskoj pumpi INA u Vukovarskoj, nedaleko od Lisinskog, stoji obaveštenje da nema evrodizela, u šta smo se mogli uveriti danas neposredno pre 18 časova. Na ulazu u benzinsku pumpu takođe piše da se Klas Premium dizel prodaje po ceni običnog dizela, i prodaje se na dva agregata. Uprkos tome što vlada i naftne kompanije mole građane da ne prave zalihe, takve situacije se dešavaju. Kaže da se u Splitu zatekla na benzinskoj pumpi iza čoveka koji je došao sa kombijem punim velikih kanistera i buradi i punio ih jednu po jednu. Na benzinskoj pumpi je bila gužva. Moj rezervoar je bio prazan, inače ne bih čekala. Valjda se tako štedi novac“, prenose hrvatski mediji reči građana.

Osam benzinskih pumpi već je ograničilo prodaju goriva



U Grudi na krajnjem jugu Hrvatske, gorivo je na izmaku, a slični problemi se šire i na druge delove zemlje, javlja RTL Danas. Prodaja je ograničena, a kada ponestane zaliha, nema novih isporuka.

Na jednoj benzinskoj pumpi u Konavlima ostalo je samo dve i po tone dizela i jedna tona benzina, nakon čega će prodaja prestati. Predsednik Udruženja malih distributera goriva, Boris Podobnik, rekao je za RTL da mali distributeri ne mogu sami da podnesu teret krize i da očekuju pomoć od države.

Slična ograničenja su na snazi na benzinskim pumpama u Metkoviću, Hrvatskoj Kostajnici, Brezovoj Glavi, Lipovljanima, Lipiku i Glini. Ukupno je pogođeno osam lokacija.

Regulisane cene važe samo na autoputu

Premijer Andrej Plenković rekao je da bi cene bile još veće bez vladinih mera. Prema ovim proračunima, evrodizel bi koštao 1,86 evra, evrosuper 1,71 evro, plavi dizel 1,23 evro, benzin u rezervoarima 2,07 evra, a benzin u bocama 2,77 evra po litru.

Regulisane cene će važiti samo na benzinskim pumpama van autoputeva, dok će na autoputevima cene biti tržišne.

Autor: A.A.