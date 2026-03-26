VOZ IZLETEO IZ ŠINA, IMA POVREĐENIH: Nesreća kod Bjelovara, drvo palo na prugu, a unda je usledio udarac...

U železničkoj nesreći na pruzi između Bjelovara i Kloštara, voz je nalateo na drvo koje je palo na prugu i tom prilikom ga udario. Povređeno je nekoliko putnika.

Voz HŽ Putničkog prevoza iskočio je danas iz šina između stanica Bjelovar i Kloštar nakon što je naleteo na srušeno drvo na pruzi.

Kako su izvestili iz HŽ Putničkog prevoza, reč je o vozu broj 787 koji je vozio na relaciji Zagreb Glavna stanica - Virovitica. Nesreća se dogodila u 17:40 sati.

U vozu se nalazilo četrdesetak putnika, a prema prvim informacijama lakše su povređene tri osobe. Na mesto događaja upućene su hitne službe.

Zbog nesreće je pruga na deonici Bjelovar - Kloštar zatvorena za saobraćaj. U toku je organizacija menjanja prevoza putnika autobusima.

Autor: Marija Radić