AKTUELNO

Region

Sneg pada i u Crnoj Gori: Delovi Cetinja i Nikšića satima bez struje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

U Crnoj Gori sneg je večeras pao u okolini Nikšića i Cetinja, u Plužinama, Šavniku, a nešto intenzivnije na Žabljaku, u Kolašinu i na planinama na severu, dok u ostalim delovima zemlje pada mestimično jaka kiša praćena udarima vetra, prenose crnogorski mediji.

Zbog nevremena, delovi Cetinja i Nikšića satima su bez struje, dok je napajanje uspostavljeno na području Bara i Herceg Novog, gde je takođe bilo prekida u snabdevanju električnom energijom, prenose Vijesti.

Zbog snežnih padavina saobraćaj je bio obustavljen na putu Nikšić - Vilusi oko tri sata, jer se kod Vilusa zaglavilo više kamiona, a snega ima i na auto-putu Princeza Ksenija, navodi portal.

Autor: Marija Radić

#Cetinje

#Crna Gora

#Nikšić

#Sneg

#Struja

