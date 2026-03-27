OSUĐEN DUŠKO KNEŽEVIĆ: U završnoj reči naveo da je ovaj postupak politički progon

Biznismen Duško Knežević osuđen je na četiri i po godine zatvora u postupku "Kaspija 1" i "Kaspija 2".

On je osuđen za krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekivanja i pranje novca.

Kako RTCG navodi, Kaspia I i Kaspia II optužnice su iz 2019. godine.

Optuženi Duško Knežević u završnoj reči naveo je da je i ovaj postupak politički progon. I on i njegovi advokati su naglasili da je on do sada oslobođen u tri postrupka.

One se odnose na zloupotrebu službenog položaja. Knežević, prema navodima pomenutih optužnica, nije vratio 12,5 miliona evra kompaniji iz Azerbejdžana "Kaspia property holdings" koja je tim novcem kupila njegov hotel "Princess" u Baru. Tužilaštvo navodi da je za taj posao njegova Atlas banka izdala garanciju, koju su Azerbejdžanci aktivirali i tražili povrat novca kada je kupovina hotela propala. Istraga je utvrdila da nije postupio po presudi Apelacionog suda koji je, naložio Atlas banci da vrati 15 miliona evra sa kamatama Azerbejdžancima.

Autor: Iva Besarabić