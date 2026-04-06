Novi skok cena: Od sutra skuplje sve vrste goriva u Crnoj Gori

U Crnoj Gori će od sutra biti skuplje sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore.

Dizel će poskupeti 10 centi i koštaće 1,78 evra, a lož ulje 11 centi i cena litra biće 1,95 evra.

Litar BMB 98 koštaće 1,63 evra što je skuplje četiri centa, dok će litar BMB 95 poskupeti tri centa i koštaće 1,59 evra.



- Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta naredni obračun će se obaviti 14. aprila, a eventualno izmenjene cene naftnih derivata važiće od 15. aprila - rekli su iz Ministarstva.

U Ministarstvu ističu da su, zahvaljujući smanjenju akcize, cene naftnih derivata značajno niže u odnosu na one koje bi važile bez ove mere.

EUROSUPER 98: 1,63 evra (sa smanjenom akcizom) vs. 1,79 evra (bez smanjenja)

EUROSUPER 95: 1,59 evra (sa smanjenom akcizom) vs. 1,76 evra (bez smanjenja)

EURODIZEL: 1,78 evra (sa smanjenom akcizom) vs. 2,05 evra (bez smanjenja)

LOŽ ULJE: 1,95 evra

- Ove mere imaju za cilj da ublaže pritisak na standard građana i privredu, te da obezbede stabilnost cena u izazovnim ekonomskim okolnostima - zaključili su iz MER-a.

Autor: D.Bošković