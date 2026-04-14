ATELJE IZ PAKLA Splitski umetnik uhapšen zbog silovanja 19-godišnjakinje koju je podučavao

Splitska policija privela je umetnika srednje generacije pod sumnjom da je izvršio teško krivično delo protiv "spolne slobode" (silovanje i bludne radnje).

Kako se navodi, oštećena devojka, koja je tek napunila 19 godina, prijavila je muškarca prošle nedelje za silovanje, preneo je Dalmatinski portal.

Umetnik se sumnjiči za bludne radnje i silovanje devojke kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, držao časove.

Istražitelji sumnjaju da je neprimereno ponašanje započelo još 2023. godine, kada je muškarac navodno oštećenu devojku neprilično dodirivao u više navrata dok ju je učio crtanju.

Situacija je dodatno eskalirala početkom 2026. godine, kada se navodno dogodilo i najteže krivično delo. Osumnjičeni je tada, kako se doznaje, nagovorio devojku da se skine kako bi naslikao njen akt, a zatim je usledilo silovanje za koje ga se sada tereti.

Osumnjičeni Splićanin je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, nakon čega sledi njegovo ispitivanje pred državnim tužilaštvom.

Očekuje se da će tužilaštvo od istražnog sudije tražiti određivanje istražnog zatvora kako bi se sprečilo uticanje na svedoke ili eventualno ponavljanje nedela.

Autor: S.M.