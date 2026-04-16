U SITNE SATE IZAŠLA IZ KUĆE I - NESTALA: Sandra kao da je u zemlju propala, ceo grad je traži, poslednji put viđena kraj ovog restorana (FOTO)

U Zadaru je u toku policijska potraga za Sandrom Smolić (52), hrvatskoj državljanki rođenoj u tom gradu, s prebivalištem u Debeljaku.
U opisu policijske potrage navodi se da se "13./14. aprila u kasnim večernjim satima udaljila sa adrese u Zadru".
Sandra je visoka 170 centimetara, smeđe kose. Policija apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju jave najbližoj policijskoj stanici ili napišu mejla na nestali@nestali.hr, apeluje hrvatski MUP.
Sandra je visoka 170 centimetara, smeđe kose. Policija apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju jave najbližoj policijskoj stanici ili napišu mejla na nestali@nestali.hr, apeluje hrvatski MUP.
Autor: A.A.