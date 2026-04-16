Celu noć se pred domom zdravlja nadomak Ljubljane vila 'živa replika, dužine vijadukta' (VIDEO)

Zora u sredu je pokazala tužnu sliku – preko 1.400 umornih i promrzlih ljudi, dobrim delom staraca, stajalo je dva po dva, proklinjući vlast koja nije sposobna da uredi funkcionalan zdravstveni sistem.

Tu nije bilo milosti za starije i nemoćne – i staro (mnogi na štakama) i mlado je čekalo u redu, bez propuštanja, uprkos iznemoglosti. Neki su sa sobom doneli tronošce, jer ih, kažu, noge više ne drže, a treba stajati satima, bar 7-8, neki koji su došli među prvima – i duže.

Tako je na stotine ljudi, uz povremeno rominjanje kiše, na 4 stepena Celzijusova provelo na pločniku, u koloni koja se poput zmije vila oko susednog kvarta. Svi su ćutke, mnogi ne skrivajući nervozu, delili isti strah – nisu li se prekasno pridružili redu? Hoće li uspeti da se uguraju među pacijente nove doktorke?

U Sloveniji, naime, postoji "glavarina" – jedan lekar opšte prakse može imati od 1.400 do 2.000 pacijenata, u zavisnosti od starosne strukture. Svi drugi su prekobrojni. U Sloveniji ih orvelovskim jezikom nazivaju "neopredeljeni". A kako da se opredele za lekara, kad lekara nema dovoljno?

Red kome nema kraja

Vlada nam mafija!

Vsako leto se 3,5 milijarde € pokrade.



Leta 2026 se v Borovnici dogaja, da ljudje čakajo že od včeraj od 22. ure samo zato, da bi se lahko vpisali k zdravniku.

To je nedopustno in sramotno!



Red ispred DZ Borovnica

Problem je što u Sloveniji 137.000 građana nema svog lekara opšte prakse, a to znači da nemaju pristup lekovima ni mogućnost primanja redovne terapije, kamoli kontrola... Izuzev ako se nađu u smrtnoj opasnosti, tada svi koji nemaju "izabranog" lekara smeju da se nadaju spasu, ali isključivo u urgentnim centrima većih bolnica.

Situacija je apsurdna – kada neko od lekara ode u penziju ili pobegne u privatnike, gde su veće plate, njegovi pacijenti "izvise" za zdravstvenu zaštitu. Nije važno da li među njima ima dijabetičara, onkoloških, srčanih bolesnika...

I mladi roditelji muku muče, jer i nekoliko hiljada beba nema pedijatra. Zbog nedostatka lekara svih profila, domovi zdravlja se ponekad međusobno otimaju za lekarsku radnu snagu, a kada se konačno ponegde i pojavi novi lekar, kartoni onih čiji je doktor otišao na primer u penziju, ne prebacuju se po automatizmu u novu ambulantu, već svaki pacijent mora da potpiše da "želi da o njemu brine baš taj lekar".

Sistem je sve druge lukavo proglasio "neopredeljenima", kao da je po sredi njihov izbor da nemaju svog lekara, a ne nebriga vlasti. "Neopredeljeni" se snalaze kako znaju i umeju, ponegde im u pomoć priteknu sporadične "ambulante za pacijente bez svog lekara", dok imućniji sebi priušte papreno skupu uslugu u privatnoj praksi.

Nehumano i sramno

Sve to ljuti zaposlene kojima država svakog meseca od plate otkida doprinose za zdravstveno, a naročito su ogorčeni penzioneri koje, iako ih tišti niz zdravstvenih tegoba – nema ko da zbrine. Uplaćivali su celog radnog veka doprinose za zdravstveno da bi bili mirni pod starost, a onda ih država izneveri na najgori mogući način. "Ovakvi redovi su sramni", "Katastrofa!", "Nehumano prema starcima kojih je mnogo u redu", "Kakav kretenizam nesposobne države!", bruje društvene mreže.

Kruži i snimak 84-godišnjeg Rudija, iznemogao, na štakama, ispred doma zdravlja, tik je pred ulazom. Probudio se, kaže, još u ponoć, a već u 2 ujutro je bio u koloni, tada ih je pred njim stajalo njih preko 100. "Žalosno je ovo, strašno žalosno. Dok sam bio u službi, govorili su nam: 'Ako budete dobro i vredno radili, imaćete bolje penzije, bolji život.' Ali nešto ovako, ovakvo poniženje – nisam slutio nikada", kaže, ne skrivajući zgađenost.

Mnogi su se za dugotrajno čekanje solidno opremili, ne samo da su sa sobom poneli hoklice na sklapanje, kišobrane, nego i flašice vode, pa i nešto za pod zub. Ipak treba izdržati celu noć. Nešto optimizma među onemoćalim starcima je širila mlađarija koja je u red pristigla oko pola 5 ujutro, obradovana jer "ne mora u školu", zdravlje je ipak preče, razredna je obaveštena, opravdanje je na mestu.

Kako izabrati kad izbora – nema

Direktorka Zdravstvenog doma u Borovnici Anja Jovanovič Kunstelj je ipak, na kraju dana, bila zadovoljna, javlja slovenačka novinska agencija. U prvom redu – što je za svoj dom zdravlja uopšte uspela da vrbuje jednu mladu doktorku. Nada se da će u maju početi da radi još jedna, pa ima šansi za još oko 1.300 "neopredeljenih" građana iz svih kutaka Slovenije. Napominje da je u sredu 1.400 "slobodnih mesta" popunjeno za manje od pet sati.

Dragi politični funkcionarji in drugi, ki imate škarje in platno v svojih rokah, to so resnični problemi ljudi, ne pa, kdo je kako označil glasovnico v DZ.



Poglejte si to čakalno vrsto danes v Borovnici za vpis k osebnemu zdravniku. Kako dolgo se boste še ukvarjali sami s sabo? pic.twitter.com/y0sNuLFWhF — Mario Plešej (@MarioPlesej) 15. април 2026.

Objašnjava i zašto nije moguće izbeći užasne scene onemoglih ljudi koji čekaju u koloni ne bi li sebi obezbedili terapeuta – takav je zakon, kaže, jer pacijent mora "sam da izabere svog lekara". A što zapravo izbor ne postoji, e to je već druga priča.

Slovenija se već godinama suočava sa problemom nedostatka i bekstva belih mantila, i na tom polju nije usamljena u Evropskoj uniji. Dok slovenački doktori odlaze u Austriju i Nemačku trbuhom za kruhom, jer su tamo bolji uslovi rada i veće plate, Slovenija svoj problem u poslednje vreme rešava tako što direktori domova zdravlja "odlaze na safarije" u države južno od reke Kupe, pa iz Republike Srpske, Hrvatske, Srbije, Makedonije ... ukratko, sa prostora nekadašnje Jugoslavije "uvoze" tamošnje lekare koji su spremni da napuste rodnu grudu za bolju platu i obezbeđen krov nad glavom.

Današnje slike iz Borovnice nisu prve koje su potresle državu "na sunčanoj strani Alpa". Slična "živa replika, dužine vijadukta", kako mnogi nazivaju zbijeni red očajnika koji se vio oko doma zdravlja (DZ) u Borovnici, viđena je i pre tri godine u centru Ljubljane oko DZ Bežigrad, kada su ništa manje nestrpljivi ljudi noćima čekali na kiši i mrazu da se u sedam ujutro otvore vrata ustanove kako bi sebe "upisali" kod novozaposlenog "porodičnog lekara". Pre dve godine nije bilo ništa bolje ispred DZ Slovenska Bistrica, prošlog meseca u Vrhnici, pre toga u Kamniku...

"Kakva su ovo vremena da moramo kao neljudi, poniženi do kosti da se borimo za osnovnu zdravstvenu negu? Ovo nije red za kafu ili prašak za veš i slične potrepštine, kojih ponekad nije bilo u socijalizmu. Ovde se bije strašan boj za nasušno dobro – lekara opšte prakse", upozorila je jedna od komentatorki na Fejsbuku, ogorčena što dom zdravlja ni opština nisu dali nikakvu informaciju, već sudbina naroda zavisi od "kafanskih glasina".

Autor: A.A.