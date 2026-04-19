UBIO KOLEGU (25), TELO STAVIO U DŽAK, PA GAZDI REKAO DA VIŠE NEĆE DA RADI Otkriveni detalji stravičnog ubistva u Šekularu, obojica radili u hotelu

Državljanina Dagestana Kazbeka Ibraimoviča Abdulaeva (25), čije je telo nađeno u selu Šekular kod Berana krajem decembra prošle godine, ubio je njegov sunarodnik koji je u bekstvu. Portal RTCG saznaje iz izvora u policiji da je odavno sve bilo otkriveno, ali da su do sada prikupljani materijalni dokazi, te da će Više tužilaštvo odlučivati o daljem toku postupka.

- U međuvremenu smo radili na prikupljanju dokaza. Obezbeđeni su i DNK tragovi koji potvrđuju da je mladića iz Dagestana ubio njegov zemljak sa kojim je zajedno radio u privatnom hotelu u tom selu - rekao je izvor iz policije Crne Gore.

Prema njegovim rečima, ubica je nakon zločina došao kod gazde i rekao mu kako je ubijeni Kazbek otišao i da ne želi više da radi.

- Ubrzo se i on izgubio, i od tada je u bekstvu. U ponedeljak će policija tužilaštvu predati rešen predmet, a crnogorsko Više državno tužilaštvo će odlučivati o tome da li će slučaj prepustiti vlastima Dagestana, pošto je ubica verovatno u toj državi, a i ubijeni je iz te države - kazao je izvor.

Jeziv slučaj potresao Crnu Goru

Telo mlađeg muškarca, koje se nalazilo u džaku, pronađeno je 26. decembra 2025. na obali male Šekularske reke. Meštani Šekulara su tada ispričali za RTCG da je vreća primećena dosta ranije na obali reke, ali da su stanovnici koji su tuda svakodnevno prolazili mislili da je neko bacio otpad.

- Ne znam kako, ali iz vreće su izvirile posle izvesnog vremena noge, i tada je alarmirana policija. Dok oni nisu došli, niko ništa nije dirao. Tu su bili razni profili stručnjaka za kriminal i dugo je obavljan uviđaj na mestu gde je telo pronađeno, a potom odneto na obdukciju - kazao je tada jedan od stanovnika Šekulara.

On je dodao da je ono što su mogli primetiti za vreme uviđaja da su ruke bile vezane, što je nesumnjivo ukazivalo na nasilnu smrt.

Crnogorska policija je otklonila svaku sumnju da vlasnik hotela, koji je inače u poodmaklim godinama, ima bilo kakve veze sa slučajem, osim što su oba strana državljanina radila kod njega. U međuvremenu je utvrđen identitet ubice i pronađeni njegovi DNK tragovi, kao i način na koji je ubistvo izvršeno.

Autor: A.A.