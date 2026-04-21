AKTUELNO

Region

UBICA TRI DRUGA POČINIO JOŠ JEDAN HOROR: Posle stravičnog zločina u Podgorici, otišao kući i pretukao majku

Izvor: Kurir.rs/Vjesti, Foto: RINA ||

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografije osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, Vehida M. (25), za kojim se traga, a sumnja se da je nakon svirepih ubistvava izvršio još jedno krivično delo - nasilje u porodici.

Naime, kako prenose crnogorski mediji, sumnja se da je Vehid posle hladnokrvne likvidacije braće Hot otišao u rodni grad gde je u porodičnoj kući počinio nasilje nad majkom.

Taj slučaj je porodica prijavila policiji, a tek potom je otkriven i zločin u Podgorici.

Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobegao.

Policija traga za ubicom

Iz policije su kazali da su svi raspoloživi kapaciteti stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

- Apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - naveli su.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, ovaj događaj nije povezan sa delovanjem kriminalnih struktura.

Podsetimo,ubistvo se desilo u Zmaj Jovinoj ulici, a prema prvim informacijama, tri brata iz Rožaja ubijena su u kući gde su živela kao podstanari. Imena dvojice braće su Denis H. (28) iz Rožaja i Nezrin H. (27).

Ubijeni hladnim oružjem

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog. Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, poreklom iz Rožaja. Na licu mesta se vrši uviđaj.

- Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mera i radnji javnost će biti blagovremeno obaveštena. Uzimajući u obzir da se radi o merama prvog zahvata, molimo medije da se uzdrže od objavljivanja neproverenih informacija - zaključuju iz Uprave policije.

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Majka

#Podgorica

#Ubistvo

#Zločin

