AKTUELNO

Region

OGLASIO SE VIKTOR ORBAN: Vraćam mandat koji sam osvojio kao lider liste Fides-KDNP

Izvor: kurir, Foto: Tanjug AP/Petr David Josek ||

Prema rečima Viktora Orbana, frakcija Fidesa biće formirana u ponedeljak i biće radikalno transformisana, a predvodiće je Gergelj Guljaš.

Bivši premijer Mađarske Viktor Orbanoglasio se posle sastanka predsedništva Fidesa. Rekao je da su "razgovori o obnovi nacionalne strane, njihove frakcije, u punom jeku".

"Mandat koji sam osvojio kao lider liste Fides-KDNP je zapravo parlamentarni mandat Fidesa, pa sam odlučio da ga vratim. Sada ću nam biti potreban ne u Parlamentu, već u reorganizaciji nacionalne strane", rekao je Orban.

Takođe je najavio da će se nacionalni kokus održati sledeće nedelje, a jesenji kongres za obnovu je pomeren za jun. Orban je rekao da će, ako mu kongres ukaže poverenje, nastaviti da bude spreman za taj zadatak.

Ovo je drugi put da Orban javno govori od izbornog poraza Fidesa. Orban je procenio situaciju i obećao potpuno redizajniranje i transformaciju svoje stranke.

"Oni koji su sada ušli u parlament nisu ljudi koji će nam tamo biti potrebni", izjavio je i govorio o tome kako su predstavnici na listi Fides-KDNP koji su ušli u parlament mogli dobro da rade u parlamentu u slučaju da su pobedili, ali sada postoji nova situacija, a u opoziciji "trebaju nam drugačiji ljudi, drugačije sposobnosti, drugačiji predstavnici“.

Autor: D.Bošković

#Viktor Orban

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP PODRŽAO ORBANA! Oglasio se predsednik SAD pred izbore: Veliki sam obožavalac premijera Mađarske

Zadruga

Plače kao kiša! Mina se guši u suzama jer shvata da ona i Viktor nisu jedno za drugo (VIDEO)

Politika

GULAŠ ILI ĆEVAPI, ZVEZDA ILI FERENCVAROŠ... Vučić i Orban otkrili šta vole: Ovo je NAJVEĆA RAZLIKA među nama! (VIDEO)

Svet

ORBAN GLASAO NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Došao sam da pobedim, ostavk samo uz veliki poraz (FOTO)

Društvo

Najavio je sadašnji ledeni talas, a evo šta kaže za naredne dane! Prognoza Ivana Ristića: Otopljenje stiže u ovom periodu, posle toga još jedan preokr

Svet

ORBAN KREĆE U AKCIJU! Mađarska formira novi savez unutar EU, udaraju kontru Briselu!