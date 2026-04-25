Otkriveno ko je slao lažne dojave o bombama u Cnoj Gori: Neočekivano iznenađenje

Osamnaestogodišnja T.M. iz Podgorice, sa stalnim boravkom u Tivtu, osumnjičena je da je poslala lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u Srednjoj umetničkoj školi "Vasa Pavić" u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

"T.M. je, kako se sumnja, izvršila navedeno krivično delo na način što je 20. aprila, dok se nalazila u Budvi zajedno sa A.B. (42), državljaninom Bosne i Hercegovine, koji je prethodno lišen slobode zbog krivičnog dela lažno prijavljivanje, koristeći njegov mobilni telefon, uputila mejl preteće sadržine na adresu škole, u kojem je navedeno da su u objektu postavljene eksplozivne naprave", saopšteno je iz Uprave policije, prenose Vijesti. kriminalističke obrade i prikupljenih potrebnih obaveštenja, podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično delo izazivanje panike i nereda.



Crnogorska policija u petak je uhapsila i državljanina BiH A.B. (42) nastanjenog u Budvi, zbog sumnje da je lažno prijavio da je postavljena bomba u Muzičkoj školi "Vasa Pavić".

Sa događajem je, shodno mesnoj nadležnosti, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji naložio da se A.B. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo lažno prijavljivanje.

Autor: D.Bošković