Nećete verovati gde je uhapšen muškarac koji je ubio ženu u Sarajevu: S njim bila ćerka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim satima uhapsili su Tarika Prusca koji se sumnjiči za ubistvo žene na Dobrinji, a akciji hapšenja prethodila je opsežna potraga.

Iako su pripadnici MUP-a KS potragu vršili i na području Darive, kako Klix.ba saznaje Prusac je uhapšen na drugoj lokaciji i to na Baščaršiji, tačnije u Kundurdžiluku.

Osumnjičeni je na Darivi ostavio automobili te se onda uputio prema Baščaršiji gde je i pronađen u jednom od objekata.

Prethodno je policija detaljno pretražila svaki od objekata na području Baščaršije.

Prusac je nakon hapšenja prebačen u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Diete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog dela je pronađeno nepovređeno i trenutno se o detetu brinu stručnjaci.

Uviđaj, kojim rukovodi tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još traje.

Autor: Marija Radić