HAOS U HRVATSKOJ! Putnici ogorčeni: Civilizacijska sramota i dokaz potpunog rasula sistema - Putovanje vozom koje je trajalo 55 minuta sada traje i do 3 sata!

Putnici na relaciji između Koprivnica i Zagreb, udaljenih svega oko 100 kilometara, poslali su ogorčeno pismo Hrvatskim železnicama tvrdeći da im je svakodnevno putovanje vozom postalo prava agonija zbog višegodišnjih kašnjenja, loše organizacije i, kako navode, potpunog rasula sistema.

Revolt putnika usledio je nakon što su objavljeni snimci i svedočenja sa železničke stanice Dugo Selo, gde su putnici morali da prelaze preko pruge kako bi preseli u drugi voz.

U pismu putnici optužuju HŽ i nadležne institucije za "apsolutnu nesposobnost i nemar".

- Činjenica da je putovanje koje je pre 30 godina trajalo 55 minuta danas pretvoreno u agoniju od 2,5 do 3 sata u jednom smeru nije samo tehnički kvar - to je civilizacijska sramota i dokaz potpunog rasula sistema - poručili su putnici.

Kako tvrde, svakodnevno gube sate života u vozovima koje opisuju kao prljave, nepouzdane i neadekvatne za osnovne potrebe putnika.

- Putnike koji svaki dan u ranu zoru odlaze od kuće, a vraćaju se kasno navečer, iscrpljeni i poniženi, nije briga za opravdanja - poručuju.

Od Hrvatskih železnica i Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture zahtevaju hitno utvrđivanje odgovornosti, plan normalizacije saobraćaja sa jasnim rokovima, kao i finansijsku naknadu za višegodišnje probleme koje trpe.

