IZVADIO NOŽ I BIBER SPREJ, OTEO KOLA, PA IZAZVAO HAOS NA PUTU: Mladić iz Bjelovara završio iza rešetaka

Tužilaštvo u Bjelovaru pokrenulo je istragu protiv dvadesetšestogodišnjeg muškarca osumnjičenog za razbojništvo i ugrožavanje života i imovine.

Istražni sudija Županijskog suda u Bjelovaru odredio mu je pritvor.

Tužilaštvo sumnja da je dvadesetšestogodišnjak 11. maja ove godine, na širem području Križevaca, pretio oštećenom nožem i biber sprejom i primorao ga da napusti parkirano vozilo, nakon čega se tim vozilom udaljio.

Zatim je, upravljajući oduzetim vozilom državnim putem na području Sokolovca, namerno udario u vozilo koje ga je preticalo, usled čega je vozač tog vozila izgubio kontrolu, a vozilo nekontrolisano proklizalo.

Tom prilikom oštećeni je zadobio telesne povrede.

Istražni sudija je prihvatio predlog državnog tužilaštva i odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, navodi se u saopštenju Opštinskog državnog tužilaštva u Bjelovaru.

Autor: D.Bošković