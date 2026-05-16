AKTUELNO

Region

ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK SA JADRANA: Vazdušni vrtlog stigao tik do kupača

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pixabay.com/ELG21 ||

Kod Umaga se danas pojavio vazdušni vrtlog, tzv. pijavica, meteorološki fenomen iznad površine mora koji je bio vidljiv posmatračima sa obale.

Pijavica nastaje kada se vazduh ispod olujnog oblaka spusti prema površini mora, a takve pojave na moru su kratkotrajne i izgledaju veoma dramatično.

Severni Jadran, uključujući Istru i Kvarner, su područja u kojem se pijavice povremeno pojavljuju zbog čestih prodora vlažnog i nestabilnog vazduha i naglih promena vremena.

Ove meteorološke pojave traju kratko, najčešće nekoliko minuta i mogu da budu opasne za manje čamce ako se previše približe "pijavici".

Autor: S.M.

#Jadran

#kupači

#pijavica

#region

#snimak

POVEZANE VESTI

Društvo

Primećen zastrašujući vazdušni vrtlog u Srbiji! Pogledajte kako izgleda snimak trombe u Vršcu

Svet

Snimak ostavlja bez daha: Zabeležena veoma retka, ali i jako opasna pojava (VIDEO)

Hronika

POZNATO ŠTA SE ZAPALILO! EVO ODAKLE SE POJAVIO GUST CRNI DIM NA RAKOVAČKOM PUTU - Sumnja se da su u požaru zahvaćeni železnički vagoni

Svet

HOROR SUPERĆELIJSKA OLUJA PRAVILA HAOS: Došla sa Jadrana i opustošila maslinjake u Italiji, ljudi u ŠOKU GLEDALI KAKO ČUPA STABLA

Društvo

Čudo na nebu za Vaskrs! Prizor šokirao građane Srbije: Pohrlili da što pre slikaju (FOTO)

Hronika

VELIKI POŽAR KOD PANČEVAČKOG MOSTA: Planula baraka, vatrogasci na licu mesta