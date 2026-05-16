ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK SA JADRANA: Vazdušni vrtlog stigao tik do kupača

Kod Umaga se danas pojavio vazdušni vrtlog, tzv. pijavica, meteorološki fenomen iznad površine mora koji je bio vidljiv posmatračima sa obale.

Pijavica nastaje kada se vazduh ispod olujnog oblaka spusti prema površini mora, a takve pojave na moru su kratkotrajne i izgledaju veoma dramatično.

Severni Jadran, uključujući Istru i Kvarner, su područja u kojem se pijavice povremeno pojavljuju zbog čestih prodora vlažnog i nestabilnog vazduha i naglih promena vremena.

Ove meteorološke pojave traju kratko, najčešće nekoliko minuta i mogu da budu opasne za manje čamce ako se previše približe "pijavici".

