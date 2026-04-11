Snimak ostavlja bez daha: Zabeležena veoma retka, ali i jako opasna pojava (VIDEO)

Neobična i uznemirujuća pojava zabeležena je u centralnom delu južnog Kanzasa u nedelju, 5. aprila, kada se iznad zahvaćenog područja pojavio takozvani dimni vrtlog.

Reč je o retkom prirodnom fenomenu koji nastaje tokom intenzivnih požara, kada dolazi do formiranja rotirajućeg stuba vazduha ispunjenog dimom, a ponekad i plamenom. Ovi vrtlozi, poznati i kao „vatreni tornada“, mogu biti izuzetno opasni jer brzo menjaju pravac i dodatno raspiruju vatru.

Svedoci su naveli da se vrtlog jasno uzdizao iznad požarišta, stvarajući dramatičan prizor na nebu, dok su vatrogasne ekipe vodile borbu sa vatrom na terenu.

Stručnjaci objašnjavaju da do ovakvih pojava dolazi kada se intenzivna toplota sa tla sudari sa hladnijim vazduhom iznad, stvarajući snažne uzlazne struje koje počinju da rotiraju.

Iako kratkog trajanja, dimni vrtlozi mogu značajno otežati gašenje požara i predstavljaju dodatnu opasnost za sve koji se nalaze u blizini zahvaćenog područja.

Autor: Marija Radić