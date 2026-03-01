AKTUELNO

DŽINOVSKA EKSPLOZIJA U TEHERANU: Vojska Izraela potvrdila da je OVO bila meta

Ogromna eksplozija zabeležena je jutros u Teheranu, a vojska Izraela je potvrdila da gađa mete u centralnom delu glavnog grada Irana.

Ovo se sve dešava posle potvrde smrti ajatolaha Hamneija i pretnji Iranske revolucionarne garde da će uslediti žestok odgovor, ali i pretnji Donalda Trampa da će, ukoliko to učine, istrpeti napad kakav svet nije video.

Iranska državna televizija je objavila rano jutros vest o smrti ajatolaha Hamneija, što je nekoliko sati ranije učinio i Tramp, napominjući da je ovo "velika šansa za Irance da vrate svoju zemlju".

Sve najnovije informacije o ratu u Iranu pratite na našem blogu.

