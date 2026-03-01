DŽINOVSKA EKSPLOZIJA U TEHERANU: Vojska Izraela potvrdila da je OVO bila meta

Ogromna eksplozija zabeležena je jutros u Teheranu, a vojska Izraela je potvrdila da gađa mete u centralnom delu glavnog grada Irana.

Ovo se sve dešava posle potvrde smrti ajatolaha Hamneija i pretnji Iranske revolucionarne garde da će uslediti žestok odgovor, ali i pretnji Donalda Trampa da će, ukoliko to učine, istrpeti napad kakav svet nije video.

🇮🇷💣🎯 In Tehran, the continuous bombing of Iranian military facilities by US destroyers continues. pic.twitter.com/6BXU2GPjsK — Visioner (@visionergeo) 01. март 2026.

Iranska državna televizija je objavila rano jutros vest o smrti ajatolaha Hamneija, što je nekoliko sati ranije učinio i Tramp, napominjući da je ovo "velika šansa za Irance da vrate svoju zemlju".

‼️🇮🇷🇺🇲 In Tehran, the bombing of the regime's military and political sites continues. pic.twitter.com/GVG6gdvRuC — Visioner (@visionergeo) 01. март 2026.

Sve najnovije informacije o ratu u Iranu pratite na našem blogu.

Autor: Iva Besarabić