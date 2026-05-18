UHAPŠEN UBICA MATURANTA LUKE (19): Uhvaćen Kristijan Aleksić pod sumnjom da je pucao u dečka koji mu je dostavljao picu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Kristijan Aleksić (50) upucao je tinejdžera Luku koji mu je dostavljao picu.

Kristijan Aleksić (50) koji je osumnjičen za ubistvo tinejdžera Luke kog je upucao dok mu je dostavljao picu, uhapšen je.

Kako je saopštila hrvatska policija, Kristijan Aleksić je uhapšen.

- Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku, objavila je policija rano jutros, prenosi Jutarnji list.

Policija je podigla ceo regon na noge, tražila ga je dronovima i helikopterima.

