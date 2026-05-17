ŠOK OTKRIĆE! Evo kojim je oružjem izvršeno ubistvo u Drnišu: Policija dala striktna uputstva građanima

Direktor hrvatske policije Nikola Milina izjavio je danas da je Kristijan Aleksić (50), koji je osumnjičen da je ubio dostavljača hrane Luku M. (19) u Drnišu, zločin počinio ručno izrađenim vatrenim oružjem, a ne automatskom puškom kako su mediji ranije preneli, kao i da potraga za njim još traje.

Milina je prilikom posete Drnišu na jugoistoku Hrvatske, gde je protekle noći ubijen Luka M. pozvao građane da ostanu u kućama, dok počinilac zločina ne bude uhvaćen, prenosi hrvatski portal Index.hr.



On je kazao da su na teren u potragu za osumnjičenim za ubistvo upućene sve raspoložive snage, uključujući interventnu i specijalnu policiju iz nekoliko uprava, kao i da se u potrazi koriste helikopteri, dronovi i psi tragači.

Prema njegovim rečima, nisu tačne informacije da je Aleksić imao popis osoba koje planira da likvida, kao i da nije pisao grafite sa pretnjama ubistvom, ali je pozvao građane Drniša i okoline na maksimalan oprez i apelovao da se beguncu ne približavaju jer je ta osoba verovatno naoružana.

Milina je rekao da osumnjičeni ima veći krivični dosije, kao i pet pravosnažnih presuda, od kojih su dve, zbog ubistva devojke (22), bile objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio, dok su dve bile uslovne.

On je dodao da je policija pre tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i da je zbog toga podneta krivična prijava, nakon čega je podignuta i optužnica po kojoj sudski postupak do danas nije počeo.

Milina je rekao i da ubistvo nije počinjeno automatskom puškom, kako su prethodno objavili mediji, već ručno izrađenim vatrenim oružjem koje ne spada u kategoriju automatskog naoružanja.

Zbog vanredne situacije i opsežne policijske operacije na terenu, u Drnišu je i dalje na snazi preporuka da stanovnici ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama, kao i rad vrtića.

Student Luka M. koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao je do kuće osumnjičenog Aleksića kako bi mu predao narudžbinu, kada je Aleksić u kući iz vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio mladića, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Prema izjavama komšija, osumnjičeni je iz kuće otišao naoružan automatskom puškom, a nosio je sa sobom kofer i ruksak napunjen hranom.

Meštani navode da je Aleksić nekoliko dana pre ubistva u lokalnoj prodavnici kupovao veće količine konzervirane hrane, što možda ukazuje na to da je unapred planirao skrivanje, navodi Indeks.

Autor: S.M.