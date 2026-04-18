Zelenski: U pucnjavi u Kijevu poginulo pet osoba, ubijen napadač

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je do sada utvrđeno da je muškarac naoružan automatskom puškom na ulicama i u jednom supermarketu u Kijevu ubio pet osoba, kao i da je policija ubila napadača.

"Trenutno je deset ljudi hospitalizovano sa ranama i povredama. Svi dobijaju neophodnu medicinsku negu. Četiri taoca su spašena. Računamo na brzu istragu. Istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbednosti Ukrajine rade", rekao je Zelenski u objavi na telegramu, prenosi Unian.

Zelenski je dodao da je naložio ministru unutrašnjih poslova i šefu Nacionalne policije Ukrajine "da javnosti dostave sve proverene informacije o ovom slučaju".

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je u objavi na Telegramu rekao da je u pucnjavi povređeno deset osoba, koje su primljene na bolničko lečenje, kao i pet osoba kojima je pomoć pružena na licu mesta.

Muškarac naoružan automatskim oružjem otvorio je vatru na prolaznike na ulici u kijevskom okrugu Demijevka a zatim je ušao u supermarket, gde je uzeo taoce, i odakle je nastavio pucnjavu.

On je ubijen na licu mesta, prilikom pokušaja policije da ga uhapsi.

Autor: Marija Radić