NOVI SNIMAK DRAME! Jedan od putnika u avionu snimio kako letelica izleće sa piste u Splitu (VIDEO)

Putnik iz aviona Croatia Airlinesa snimio je dramatičan trenutak kada je Airbus A220-300 tokom zaleta za poletanje u subotu skrenuo s piste na Aerodromu Split.

Na snimku, koji je napravio jedan od putnika, vidi se trenutak u kojem avion tokom ubrzavanja izlazi van piste, dok putnici u kabini počinju da vrište. Incident se dogodio tokom zaleta za poletanje, a zasad nisu poznati svi detalji o uzroku događaja.

U avionu se nalazilo 130 putnika i pet članova posade. Svi su nakon incidenta evakuisani, a avion je pritom pretrpio materijalnu štetu. Zbog događaja došlo je i do kašnjenja i odlaganja više letova na splitskom aerodromu.

Croatia Airlines još nije objavila saopštenje o uzroku incidenta ni detalje o eventualnim posledicama za putnike i posadu.

Na terenu su bili inspektori Agencije za istraživanje nesreća, a uviđaj je dovršen. Ipak, istraga o tome što je dovelo do izletanja aviona s piste tek je započela, piše Dnevnik.

"Uviđaj je završen, međutim istraga je tek počela. Sada slede tehničke analize i prikupljanje različitih podataka. Poznato je da je avion prilikom uzletanja bio zanesen u levu stranu. Zbog čega, još ne znamo, to ćemo utvrditi u kasnijem toku istrage", rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj avionskih nesreća.

Autor: Jovana Nerić

#putnik

