DRAMA U SPLITU: Avion SLETEO S PISTE tokom poletanja, u toku evakuacija

Izvor: Pink.rs/Blic

Na splitskom aerodromu danas je došlo do nesreće prilikom poletanja aviona "Croatia Airlinesa", piše "DalmacijaDanas".

Prema prvim informacijama, avion je trebalo da poleti, ali iz zasad nepoznatog razloga završio je van piste, na travnatoj površini uz stazu.

Do izletanja je, kako saznaje "DalmacijaDanas", došlo tokom poletanja, usled zasad nepoznatih i nepredviđenih okolnosti.

U ovom trenutku nije poznato ima li povređenih osoba ni da li je na avionu nastala materijalna šteta.

U toku je evakuacija.

Autor: Iva Besarabić

